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الأقصر بلا أوائل ثانوية عامة للعام التاسع على التوالي

09:00 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

طلاب الثانوية العامة ارشيفية

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الأقصر - محمد محروس:

للعام التاسع على التوالي، غابت محافظة الأقصر عن قوائم أوائل الثانوية العامة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الثلاثاء.

أثار غياب طلاب الأقصر المستمر عن قوائم أوائل الثانوية العامة تساؤلات واسعة على السوشيال ميديا.

ويأتي هذا الغياب المتكرر في الوقت الذي ظهرت فيه أسماء طلاب من محافظات أخرى، بعضها أقل كثافة سكانية من الأقصر، ضمن قوائم الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية.

وطالب عدد من أولياء الأمور والمعلمين بفتح ملف التعليم بالمحافظة، وإجراء مراجعة شاملة لأسباب تراجع نتائج الطلاب، رغم الجهود الفردية المبذولة من بعض المدارس، مشيرين إلى ضرورة دعم المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

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أوائل الثانوية العامة محافظة الأقصر وزارة التربية والتعليم
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