الفضل الأول لأمي.. عبدالله العاشر على الثانوية العامة: عايز أبقى جراح

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



عبّر الطالب عبد الله هاني رشاد إسماعيل سعد، من مدرسة "بريليانس لغات" التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية بمحافظة الإسكندرية، عن سعادته الكبيرة عقب إعلان نتيجته في الثانوية العامة، قائلاً: "الفضل الأول بعد الله يعود إلى والدتي"، في إشارة إلى دورها الحاسم في دعمه نفسيًا ومعنويًا طوال فترة الدراسة.



وقد حقق عبد الله المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية "علوم"، بمجموع 315.5 درجة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، إلى جانب المساندة المستمرة من أسرته.



وأوضح عبد الله، لمصراوي، أنه تبنّى أسلوبًا مرنًا في المذاكرة، دون التقيد بجدول زمني صارم، معتمداً على الدروس الخصوصية والمراجعات الإلكترونية التي ساعدته في ترسيخ المفاهيم واستيعاب المواد العلمية بعمق، خاصة في المراحل الحاسمة قبيل الامتحانات.



وأشاد عبد الله بدور والدته في توفير الأجواء الملائمة للدراسة، مؤكداً أنها قدوته في الحياة، إلى جانب دعم والده وأشقائه الذين ساهموا في خلق بيئة محفزة للتفوق. كما وجّه الشكر لإدارة المدرسة ومعلميه الذين لم يترددوا في مساعدته وتقديم الدعم التعليمي اللازم.



وفي ختام حديثه، أكد عبد الله طموحه الكبير في الالتحاق بكلية الطب، قائلاً: "أحلم بأن أصبح جراحًا، لأن الطب رسالة إنسانية نبيلة، وهذا الحلم كان دافعًا لي على مدار سنوات الدراسة".





