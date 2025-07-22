ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2025.. 36 طالبًا بكافة الشُعب

كتب– أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة أوائل الثانوية العامة 2025، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أن القائمة النهائية تضم 36 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة لهذا العام، موزعين على شعبتي "علمي علوم" و"علمي رياضيات"، بالإضافة إلى أوائل الشعبة الأدبية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، فضلًا عن طلاب مدارس المكفوفين.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تفاصيل نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 79.2%، مقارنة بـ72.7% في النظام القديم.

وفي شعبة "علمي رياضة"، تقدم للامتحانات 112 ألفًا و619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107 آلاف و947، ونجح 92 ألفًا و594، بنسبة نجاح بلغت 85.8%، وهي الأعلى بين الشعب.