صفر أوائل للمرة الثانية.. بورسعيد خارج قوائم متفوقي الثانوية العامة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت قوائم أوائل الثانوية العامة 2025، اليوم الثلاثاء، عدم تواجد أي طالب من محافظة بورسعيد ضمن أوائل الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية وذلك للعام الثاني على التوالي.

وظهرت محافظة بورسعيد ضمن أوائل الثانوية العامة لأخر مرة في نتيجة الثانوية العامة عام 2023، حيث جاء اثنين من أبناء محافظة بورسعيد ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في مقابل صفر في العام الماضي 2024 وصفر جديد عام 2025.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة بورسعيد من خلال الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس.