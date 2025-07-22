إعلان

صفر أوائل للمرة الثانية.. بورسعيد خارج قوائم متفوقي الثانوية العامة

07:57 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

طلاب الثانوية العامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت قوائم أوائل الثانوية العامة 2025، اليوم الثلاثاء، عدم تواجد أي طالب من محافظة بورسعيد ضمن أوائل الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية وذلك للعام الثاني على التوالي.

وظهرت محافظة بورسعيد ضمن أوائل الثانوية العامة لأخر مرة في نتيجة الثانوية العامة عام 2023، حيث جاء اثنين من أبناء محافظة بورسعيد ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في مقابل صفر في العام الماضي 2024 وصفر جديد عام 2025.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة بورسعيد من خلال الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوائل الثانوية العامة 2025 محافظة بورسعيد نتيجة الثانوية العامة 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية