بنسبة نجاح 98.2%.. اعتماد نتيجة المدارس الثانوية للتمريض بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اعتمدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نتيجة المدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية للعام الدراسي الحالي، والتي شملت إجمالي عدد 913 طالبًا وطالبة في صفوف النقل والشهادة (الأول، الثاني؛ الثالث الثانوي)، محققة نسبة نجاح بلغت 98.2%.

وبلغت نسبة النجاح في الصف الأول 96.6% من إجمالي 292 طالبًا وطالبة، بينما سجل الصف الثاني نسبة 97.6% من بين 254 طالبًا وطالبة، فيما حقق الصف الثالث أعلى معدلات النجاح بنسبة 99.4% من أصل 367 طالبًا وطالبة، مما يعكس تفوقًا ملحوظًا في المستويات النهائية للتأهيل المهني.

وأشادت الدكتورة غادة ندا بمستوى الأداء التعليمي والتدريبي داخل مدارس التمريض خلال العام الدراسي، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس حرص المديرية على دعم التعليم الفني والارتقاء بمستوى خريجي التمريض، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في المنظومة الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد مدارس التمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية يبلغ 8 مدارس، منها 6 مدارس للبنات ومدرستان للبنين، تعمل جميعها على تأهيل الطلبة وفق أحدث الأسس العلمية والمهنية في مجال التمريض.