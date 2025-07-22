كتب – أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في النظام الجديد للثانوية العامة بلغت 79.2%، مقابل 72.7% في النظام القديم.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

وفيما يخص شعبة علمي علوم بالنظام الجديد، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 451 ألفًا و453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417 ألفًا و260، ونجح 332 ألفًا و183 طالبًا وطالبة، لتصل نسبة النجاح في هذه الشعبة إلى 79.6%.

وستُتاح النتيجة لجميع طلاب الشعبة العلمية والأدبية عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الثانوية العامة، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي: اضغط هنا