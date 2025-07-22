العد التنازلي بدأ... نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات

كتب- أحمد الجندي:

يترقّب طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم لحظة إعلان النتيجة بفارغ الصبر، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها رسميًا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعقب التصديق الرسمي من الوزير، سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة إلكترونيًا، لتكون متاحة أمام جميع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية عبر الموقع الرسمي المخصص من قِبل الوزارة من هنا.

وتداولت بعض الجروبات على صفحات التواصل الاجتماعي مزاعم جديدة تفيد بتسريب كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2025 من داخل الكنترولات، مدعية إمكانية تعديل الدرجات عبر ما أسمته "الكنترول الأساسي"، ومحددة نطاق التعديل المزعوم بنسبة تتراوح بين 85% كحد أدنى و94% كحد أقصى.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا السياق لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف لإثارة البلبلة والتشويش، خاصة مع اقتراب موعد إعلان النتائج. هنا

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