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الثانوية العامة.. آخر تطورات إعلان النتيجة

12:11 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الاستعدادات الخاصة لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، بعد أن أتمت كنترولات الثانوية العامة عمليات التصحيح الشامل، ورصد الدرجات، وتجميع النتائج، ومراجعتها بدقة على عدة مراحل، لضمان الدقة وخلو النتائج من أي أخطاء.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة أن لجان التصحيح أنهت فحص كراسات الإجابة في مختلف المواد الدراسية، كما تم تطبيق درجات الرأفة وفقًا للضوابط المحددة مسبقًا، والتي تضمن منح هذه الدرجات بشكل منضبط وعادل بعيدًا عن العشوائية أو الاجتهادات الفردية.

وأوضحت المصادر أن سيتم اعتماد النتيجة رسميًا خلال الساعات المقبلة، وسط متابعة دقيقة من قيادات الوزارة لضمان العدالة في تصحيح وتوزيع الدرجات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

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