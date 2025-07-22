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فور اعتمادها.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

10:30 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

يشهد محرك البحث خلال الساعات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء الأمور، لمعرفة موعد إعلان النتيجة النهائية.

وأفادت مصادر مطلعة بالوزارة أن النتيجة في مراحلها الأخيرة من الإعداد، ومن المنتظر عرضها على وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لاعتمادها رسميًا خلال ساعات، تمهيدًا للكشف عن التفاصيل النهائية.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2025؟

بمجرد اعتماد النتيجة، ستُتاح لجميع طلاب الشعبة العلمية والأدبية عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الثانوية العامة، وحينها يمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي هنا

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