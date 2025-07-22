نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب الوزير.. والإعلان خلال ساعات

كتب – أحمد الجندي:

تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللمسات الأخيرة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث أوشكت أعمال المراجعة النهائية وتجميع الدرجات على الانتهاء، في إطار استعدادات الوزارة لإعلان النتائج رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة بالوزارة أن النتيجة في مراحلها الأخيرة من الإعداد، ومن المنتظر عرضها على وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا للكشف عن التفاصيل النهائية.

ومن المرتقب أن يشمل الإعلان الرسمي نسب النجاح على مستوى الجمهورية، إلى جانب إعلان قائمة الأوائل في الشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة فور اعتماد النتيجة.

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