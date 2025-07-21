نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على موعد ظهورها

كتب- أحمد الجندي:

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي بفارغ الصبر موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك استعدادًا للانتقال إلى مرحلة التنسيق الجامعي وبدء فصل جديد في رحلتهم التعليمية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج سيتم اعتمادها والإعلان عنها قبل نهاية شهر يوليو الحالي، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي رسمي للكشف عن أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام، تمهيدًا لإتاحة النتائج لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

أما بشأن الموعد النهائي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025، فقد أوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعي لإعلان النتائج في موعد أقصاه 31 يوليو، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من كافة الإجراءات قبل هذا التاريخ.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 768 ألفًا و353 طالبًا وفقًا للنظام الجديد، إلى جانب 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وقد جرت الامتحانات داخل 1973 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية.

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