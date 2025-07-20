كتب- محمد شاكر:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تمتلك حاليًا 1,284 مدرسة للتعليم الفني، وتسعى الوزارة لتطوير هذا القطاع الحيوي من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخريجين ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأوضح الوزير، أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات تعاون خلال الشهرين المقبلين مع شركات عالمية كبرى، على رأسها شركة مرسيدس، بالإضافة إلى 11 شركة إيطالية، لتطوير مناهج التعليم الفني، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل اعتماد مناهج دولية، وتدريس اللغات الأجنبية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة، بهدف ضمان توظيف خريجي التعليم الفني في فروع هذه الشركات سواء داخل مصر أو خارجها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري ووكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالمديريات التعليمية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا النهج يسهم في إعداد كوادر مدربة وفقًا للمعايير العالمية، مما يساهم بدوره في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل مميزة للشباب داخل الشركات العالمية العاملة في مصر أو خارجها، إلى جانب منح شهادات دولية معتمدة.

وأوضح أن بعض الشركات طالبت بتدريس اللغتين الإنجليزية والفرنسية لتأهيل العمالة المصرية للمشاركة في مشاريع أفريقية، مؤكداً أن الوزارة لا تمانع في تنفيذ ذلك، رغم أن الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا.

وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير الكاملة للتعليم الفني قد تستغرق خمس سنوات، قائلاً:" أتمنى تحويل جميع المدارس الـ1,280 إلى مدارس معتمدة دوليًا".

وأكد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة تدرس حاليًا الأنظمة الأوروبية المتقدمة في التعليم الزراعي، وتسعى للتعاون مع عدد من الدول لتطوير مناهج علمية وتدريبية تمنح خريجي التعليم الزراعي شهادات معترف بها دوليًا، تمكّنهم من العمل كمزارعين محترفين في دول مثل ألمانيا، أو في مشروعات الاستصلاح الزراعي داخل مصر، مع القدرة على تصدير المحاصيل وفق المعايير العالمية.

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