كتب- محمد شاكر:

كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل إعادة هيكلة نظام البكالوريا، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت تعديلات على النظام خلال فصل الصيف، بهدف تخفيف العبء الدراسي عن قرابة 3 ملايين طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح الوزير، أن النظام الحالي يُقيد الطالب الذي يختار مسار "العلمي علوم"، حيث لا يُسمح له بالتحويل إلى مساري "العلمي رياضة" أو "الأدبي"، ما يعني تقييد مستقبله في مجال واحد فقط، دون مرونة في التنقل بين التخصصات.

وأكد عبداللطيف على أن فلسفة نظام البكالوريا الجديد تستند إلى منح الطالب حرية اختيار تخصصاته، كما هو معمول به في الشهادات الدولية المطبقة في مصر وخارجها، مثل:

شهادة البكالوريا الدولية (IB)، التي يدرس فيها الطالب ما بين 8 إلى 10 مواد على مدار ثلاث سنوات.

الشهادة البريطانية (IG)، التي تشمل دراسة 6 مواد خلال عامين فقط.

شهادة النيل الدولية المعترف بها من جامعة كامبريدج، والتي تعتمد على دراسة 7 مواد على مدار ثلاث سنوات.

وأشار الوزير إلى أن النظام المصري التقليدي يفرض على الطالب دراسة 32 مادة، وهو ما يمثل عبئًا ضخمًا مقارنة بالأنظمة الدولية.

وفيما يخص تأثير البكالوريا على مراكز الدروس الخصوصية، أوضح الوزير أن تطبيق هذا النظام الجديد سيحدث تحولًا جذريًا في نشاط 60% من تلك المراكز.

وتابع: "الطلاب الذين كانوا يتغيبون صباحًا عن المدارس بسبب الكثافات والمشاكل والتي نجحنا في حلها الآن سيعودون إلى الفصول الدراسية، ومع عودتهم، سيختفي نصف عمل مراكز الدروس الخصوصية، والنصف الآخر سيتلاشى تلقائيًا مع تطبيق نظام البكالوريا الجديد".

وأضاف عبداللطيف، أنه لا يوجد أي تعارض بين استمرار نظامي الثانوية العامة والبكالوريا جنبًا إلى جنب، حيث يتيح هذا التوازي حرية اختيار المسار المناسب لكل طالب.

وحول ما أثير من جدل بخصوص التنسيق الجامعي، أوضح الوزير أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع خلال أسبوع بالتعاون مع وزير التعليم العالي، سيتم من خلاله الكشف عن تفاصيل نظام التنسيق الجديد للعام الدراسي المقبل.

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