رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.. كل ما تريد معرفته

كتب- أحمد الجندي:

يشهد محرك البحث خلال الساعات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء الأمور، لمعرفة موعد إعلان النتيجة النهائية.

متى تُعلن نتيجة الثانوية العامة 2025؟

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنه جاري الإنتهاء من عمليات التصحيح الدقيقة، ومراجعة ورصد الدرجات، مشيرين إلى أن النتيجة سيتم الإعلان عنها رسميًا في نهاية شهر يوليو أو بداية أغسطس 2025، وذلك فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2025؟

بمجرد اعتماد النتيجة، ستُتاح لجميع طلاب الشعبة العلمية والأدبية عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الثانوية العامة، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

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