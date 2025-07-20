متحدث التعليم يوضح أبرز مزايا نظام البكالوريا

كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يُعد نقلة نوعية تهدف إلى إصلاح منظومة الثانوية العامة وتخفيف الضغوط عن الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين على قناة "النهار"، أن هذا النظام يمنح الطالب حرية اختيار المسار التعليمي الذي يناسبه، مع تقليص عدد المواد الدراسية لتعزيز التركيز والإبداع.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة أطلقت حملة توعية مكثفة لتوضيح تفاصيل البكالوريا المصرية، ردًا على التساؤلات التي أثيرت في حوارات سابقة.

وأضاف أن النظام يسمح للطالب في الصف الثاني الثانوي بدراسة 4 مواد فقط، ثم 3 مواد في الصف الثالث، مع إضافة مادة البرمجة وعلوم الحاسب خارج المجموع.

وتابع زلطة أن النظام الجديد يوفر فرصًا إضافية لإعادة الامتحانات، مما ينهي حالة الخوف المرتبطة بالثانوية العامة التقليدية.

وأكد أن رسوم إعادة الامتحان، التي تبلغ 200 جنيه فقط، هي رسوم رمزية لتغطية التكاليف الإدارية، مع إعفاء الطلاب غير القادرين ماليًا من أي رسوم دراسية أو امتحانية.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك عددًا كافيًا من المدرسين المؤهلين لتطبيق النظام الجديد، نافيًا أي مخاوف بشأن نقص الكوادر أو ضعف التدريب.

وأضاف أن البكالوريا المصرية تُطبق في المدارس الحكومية، مما يجعلها خيارًا متاحًا وميسرًا للجميع، مع ضمان العدالة من خلال حرية الاختيار بين النظام الجديد والقديم.



