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نقيب المعلمين: استرددنا أصول النقابة وحققنا عوائد تاريخية للمعلمين

04:00 ص الأحد 20 يوليه 2025

خلف الزناتي نقيب المعلمين

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كتب- أحمد الجندي:

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمينالعرب، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية، التى عقدت صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025 ،، أننى أضع أمامكم اليوم ، حصاد عشر سنوات كاملة، لم تكن سنوات رخاء أو ترف ، بل كانت سنوات كفاح ومجابهة وصبر على المسؤولية ، حافظنا فيها على أصول النقابة ، وراعينا الأمانة فى صون المال العام ، وعظمنا كل قيمة.

وأوضح "الزناتي" فى كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية 2025، إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد إجراء تنظيمي أو استحقاق قانوني ، بل هو مناسبة وطنية ومهنية بالغة الأهمية ، نجدد فيها العهد ، ونقيم فيها ما مضى ، ونرسم ملامح ما هو آت ، بروح الفريق الواحد ، وبعين المعلم المسؤول والنقابي الحريص على أمانته ونقابته .

وأضاف خلف الزناتي ، خلال الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية ، أن العمل النقابى واجه تحديات جسام ، ولم تكن الأيام سهلة ، لكن المعلم المصري أثبت - كما عهدناه - أنه حصن الثبات ، ورمز العطاء ، لا تهزه العواصف ، ولا تثنيه العقبات عن أداء رسالته النبيلة ، في ظل قيادة وطنية واعية ، ومؤسسات حريصة على مستقبل التعليم والمعلمين .

وقال " الزناتياننا نؤكد تمسكنا بثوابت مهنتنا ، وحقنا في بيئة تعليمية عادلة ، وتقدير مستحق لدورنا الحيوي، ونمد يدنا للتعاون الصادق مع كافة الجهات المعنية، في سبيل ان يكون المعلم فيه مركز البناء والتطوير ، وأود أن أصارحكم ، بأمور لم تكن يوماً خافية ، لكنها لم تكن في صدارة الطرح حرصاً على أن لا تثقل عليكم ، أو ننشغل عن الأولويات الملحة . واليوم حان وقت الطرح والعرض .

وقدم نقيب المعلمين، أمام الجمعية العمومية العادية 2025، كشف حساب المرحلة السابقة ، ليعلم الجميع حجم الأمانة ، ويمسك بالمعلومة ليقوى بها على الرد ، ويعتز بانتمائه إلى كيان يفتخر به وهو نقابة المعلمين .

وقال نقيب المعلمين خلال كلمته ، أن مجلس النقابة الحالى نجح فى تعظيم عوائد النقابة، فى السابق كان لدينا أصول ثابتة كانت - وللأسف - مجرد أملاك مهملة ، بلا عائد ، ولا رؤية استثمارية واضحة ، لكنها اليوم تعاد إلى قيمتها ، تسترد لصالحكم ، وتدار بعين النقابة ، وعقلها ، إن ما نعرضه عليكم اليوم ليس منة ، ولا استعراضاً ، بل هو كشف حساب أمام جمعيتنا العمومية التي نحترمها ونجلها ، لتكونوا أنتم - أصحاب الحق -على علم تام ، واطلاع كامل ، وشراكة واعية .

وتابع نقيب المعلمين، أن حديثنا عن الأصول ، فنحن لا نستعرض أرقاماً جامدة أو عقارات مهجورة ، بل نتحدث عن حق المعلم في أن يرى ثمرة كيانه ونتاج اشتراكه ، تدار بعقل رشيد ، وتوجه لصالحه، مثلا نادي الشاطئ بالإسكندرية ذلك الكيان الذي كان - حتى عام ٢٠١٦ - يستنزف مواردنا بلا طائل ، ينفق عليه أكثر مما ينتظر منه ... واليوم ، بفضل الله - ثم حسن الإدارة ، أصبح يدر دخلاً يليق بمساحته وموقعه المتميز ، وأضحى أحد أذرعنا الاقتصادية الفاعلة، لدعم صندوق معاشات النقابة .

وأضاف أن مستشفى المعلمين، فى السابق كانت تتحمل النقابة فواتيرها - من كهرباء وصيدلية وخلافه - لسنوات طويلة ، دون مقابل حقيقي، أما اليوم ، فهى تحقق دخلاً يتجاوز ١١٥ مليون جنيه ، لدعم صندوق المعاشات .

وقال إن حمام السباحة بالجزيرة فى السابق لم يكن تحت إدارة النقابة سابقا ، وسعينا واجتهدنا حتى عاد إلى العرين النقابي حقاً خالصاً وتم تأجيره إلى جهة تديره باقتدار ويوجه الدخل الوارد منه لدعم صندوق المعاشات .

وبالنسبة للمصايف ، تابع نقيب المعلمين أنه تم تجديدها وتطويرها لتكون في استقبالكم كما يليق بمعلمي مصر ، وستظل أبوابها مفتوحة لكل من يطلب الراحة بعد عناء العام في عمارات رأس البر والإسكندرية بعد تجديدات شاملة وبأسعار مرضية للجميع .

جاء ذلك بحضور عدد كبير من المعلمين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ، ياسر عرفات الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية ، محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، و أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية ، و سيد أدم أمين صندوق الزمالة ، و حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية ، و سيد علي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، و أحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية ، و عادل حاحه الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية ، و رمضان يحيى مدير عام النقابة العامة والمشرف على الدورات التدريبية بنقابة المهن التعليمية.

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خلف الزناتي نقيب المعلمين استرداد الأصول
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