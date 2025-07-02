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غدًا.. امتحان "الكيمياء والجغرافيا" لطلاب الثانوية العامة 2025

04:18 م الأربعاء 02 يوليو 2025

امتحانات الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

يواصل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 استعداداتهم المكثفة، وذلك تمهيدًا لأداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا غدًا الخميس الموافق 3 يوليو 2025، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، في كافة لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025، موضحة عدد الأسئلة وشكل الورقة الامتحانية، حيث يعقد امتحان الجغرافيا يوم الخميس الموافق 3 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان يتكون من 46 سؤالًا، بحيث تشكل أسئلة الاختيار من متعدد 85% من إجمالي الأسئلة، بينما تمثل الأسئلة المقالية 15%.

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