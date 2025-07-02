امتحانات الثانوية العامة 2025.. مراجعة ليلة الامتحان في الجغرافيا

كتب- أحمد الجندي:

قدم حامد رمضان، كبير معلمي مادة الجغرافيا، المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا للثانوية العامة 2025، وذلك بالتزامن مع استعداد الطلاب لخوض اختبار المادة يوم الخميس الموافق 3 يوليو، وفقاً للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المراجعة تغطي المنهج بالكامل وتوضح النقاط المهمة

وأكد "رمضان" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المراجعة التي قدمها تشمل جميع أجزاء المنهج، مع التركيز على أبرز النقاط التي يُحتمل ورودها في الامتحان، مشيراً إلى أن الهدف منها هو مساعدة الطلاب على الاستعداد الكامل وتثبيت المعلومات الأساسية قبل دخول لجنة الامتحان.

نصائح هامة للطلاب قبل أداء امتحان الجغرافيا

ووجه حامد رمضان نصائح مهمة للطلاب، داعياً إياهم إلى التركيز الجيد أثناء قراءة الأسئلة، والحرص على التظليل الكامل للإجابة الصحيحة في ورقة البابل شيت، كما شدد على عدم اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال حتى لا تُحتسب خاطئة.

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