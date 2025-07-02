نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل

كتب: أحمد الجندي:

تسيطر حالة من الترقب والانتظار على طلاب التعليم الفني في جميع التخصصات، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، حيث يحرص أولياء الأمور والطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية على متابعة آخر المستجدات، سواء في تخصص التعليم الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي، وذلك بمختلف أنظمة الدراسة، من بينها نظام الثلاث سنوات، ونظام التعليم المهني، ونظام الخمس سنوات، والتعليم المزدوج، والتعليم التكنولوجي التطبيقي.

استمرار أعمال التصحيح داخل الكنترولات

,أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية التصحيح ما تزال مستمرة داخل الكنترولات المخصصة لامتحانات التعليم الفني، مؤكدة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس سيتم إعلانها رسميًا عقب الانتهاء التام من مراجعة وتجميع ورصد الدرجات لضمان الدقة الكاملة في النتائج.

الاستعلام المجاني عبر موقع وزارة التعليم الفني

,أكدت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس ستكون متاحة مجانًا للطلاب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي فور إعلان النتيجة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس: اضغط هنا

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