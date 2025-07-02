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فور ظهورها.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

06:00 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب - أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025 سيتم إعلانها رسميًا خلال شهر يوليو الجارى، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات.

وستكون النتيجة متاحة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة.. عبر الرابط هنا

وخاض نحو 780 ألف طالب وطالبة من مختلف التخصصات بالتعليم الفني (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) الامتحانات هذا العام.

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