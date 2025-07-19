كتب- أحمد الجندي:

وجه جموع المعلمين، بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية، التى عقدت صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025 ، التحية إلى الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي ، الذي وضع التعليم والمعلم على رأس أولويات مصر الحديثة.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى كلمته أمام جموع المعلمين ، خلال الجمعية العمومية، التى عقدت اليوم بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، أننى أقف أمامكم اليوم في هذا الجمع الكريم، في اجتماع جمعيتنا العمومية العادية، لأتحدث إليكم لا بصفتي مسؤولاً رسمياً ، بل بصفتي واحداً منكم من هذه الأسرة العريقة - أسرة المعلمين- ، التي شرفت بحمل رسالة التعليم ، وزرع الوعي ، وبناء الإنسان.

وفى بداية الاجتماع أعلن الدكتور ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية رقم 43 لنقابة المهن التعليمية لعام 2025 ، بحضور هيئة قضائية ضمت المستشار ابراهيم عبد الخالق السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد على عبد السلام نائب رئيس هيىة قضايا الدولة، والمستشار جمال الدسوقى السباعى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

ووافقت الجمعية العمومية العادية اليوم على جميع بنود الاجتماع واقرار الميزانية، وتفويض خلف الزناتي نقيب المعلمين فى جميع قرارات تعظيم عوائد أصول النقابة وتطوير الخدمات.

وقال الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين : أنه حق علينا في بداية هذا المحفل العظيم أن تقف قلوبنا وتتجه عيوننا بالتحية إلى القيادة المصرية الشامخة رئيسنا عبدالفتاح السيسي، الذى حافظ ومازل على تماسك الوطن واستقراره أمام كل التحديات، وأطلق التنمية فى كل ربوع الجمهورية، وأساسها بناء الإنسان، ووضع التعليم والمعلم في أولويات مصر الحديثة ، ونقل المؤسسة التعليمية نقلة ظاهرة لترتقي ويرتقي معها المعلم : فتحية اجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي.