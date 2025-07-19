الزناتي: النقابة تحملت مسئولية رفع وعي المعلمين بقضايا الأمن القومي

كتب- أحمد الجندي:

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، دور النقابة المحورى، لزيادة وعى المعلمين بالقضايا الوطنية، من خلال دورات تدريبية وصلت إلى 143 دورة، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وانطلقت في نوفمبر ۲۰۱۹ ومستمرون فى تنفيذها شملت آلاف المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية، عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، وتضم برامج نوعية ومتميزة.

وأشار "الزناتي" إلى ميكنة خدماتها بالكامل عبر حزمة من المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بالتعاون مع جهات فنية وتقنية متخصصة، لتقديم خدماتها بصورة عصرية وميسرة تليق بالمعلم المصري ، وقد أطلقت النقابة تطبيق - نقابتي - كخطوة عملية نحو التيسير على أعضائها، خاصة أصحاب المعاشات والمعلمين في المحافظات، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة في تطوير الحلول الرقمية.

وفي سابقة هي الأولى، أكد نقيب المعلمين، من نوعها على أرض مصر، نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتربية، فعاليات المؤتمر الدولي السابع للتعليم، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل ۲۰۲۵ تحت عنوان - البنية العربية في التعليم .. بحث حلول للتعليم في ظل النزاعات - وذلك بعد أن انضمت النقابة رسمياً إلى عضوية المنظمة الدولية للتعليم.

وأضاف، أن النقابة مستمرة في دعم رحلات العمرة طوال العام، بعد أن كانت موسمية في السابق، وذلك تيسيراً على المعلمين والمعلمات وتمكينهم من أداء المناسك في الأوقات التي تناسبهم، كما حققت النقابة خطوة غير مسبوقة هذا العام بتنفيذ أول رحلة حج لأعضائها، والتي لاقت ترحيباً واسعاً وارتياحاً بالغاً من المشاركين، واعتبرت نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من صندوق الزمالة.

وقال الزناتي، أن صندوق الزمالة الذى يشرف برئاسته حقق طفرة كبيرة في زيادة الميزة التأمينية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وقفزت من ١٢ ألف إلى ٥٠ ألف خلال العشر سنوات التي تحملنا فيها المسئولية وتعددت الخدمات والمزايا ، فالإعانة الصحية وقروض الزواج والتعليم والتي تقدم بدون أى فوائد والاعانات التى لا ترد لزملائنا أصحاب الأمراض المزمنة كلها خدمات مستحقة لكم - ولكننا لم نكن لنقدمها على هذا النحو إلا بالاستثمار الأمثل لموارد الصندوق وحسن إدارته ومستمرون ولو كرهه الكارهون.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من المعلمين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ، أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية ، محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، ياسر عرفات الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد علي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، و أحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية، وعادل حاحة الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية.