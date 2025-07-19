نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد المتوقع وخطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

تزايدت عمليات البحث عبر الإنترنت حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وسط حالة من الترقب والقلق يعيشها طلاب الشعب الأدبية والعلمية (علوم ورياضة) وأولياء أمورهم، عقب انتهاء امتحانات العام الدراسي الحالي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

بحسب مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، من المرجح إعلان النتيجة خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو الجاري أو في مطلع أغسطس المقبل، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة داخل كنترولات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر الموقع الرسمي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عبر الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

2- الضغط على أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2025".

3- إدخال رقم الجلوس بدقة.

4- الضغط على زر "عرض النتيجة" للاطلاع على التفاصيل الكاملة، والتي تتضمن درجات المواد والمجموع الكلي.

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