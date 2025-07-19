رابط التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2026

كتب- أحمد الجندي:

تزايد اهتمام أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الماضية بالبحث عن خطوات ورابط التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2026، وذلك عقب إعلان الحد الأدنى لتنسيق القبول للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2025.

الخطوات الكاملة لتسجيل الصف الأول الثانوي 2026 إلكترونيًا

يتطلب التقديم الإلكتروني لتنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية، والتي تبدأ بتفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطال، ويكون ذلك من خلال دخول الطالب إلى المنصة الرسمية وإدخال الرقم القومي وكود الطالب.

بعدها، يجب استكمال البيانات المطلوبة لتفعيل الحساب، حيث يتم إرسال كود تحقق على البريد الإلكتروني البديل المُسجل من قبل الطالب، أما في حال فقدان كلمة المرور أو الرغبة في إعادة تعيينها، يمكن استخدام خاصية "نسيت كلمة المرور" واتباع التعليمات التي يوفرها الموقع الرسمي لتحديثها بسهولة.

رابط تسجيل الصف الأول الثانوي 2026 عبر بوابة التنسيق

يمكن للطلاب الدخول إلى رابط تسجيل الصف الأول الثانوي 2026 من خلال بوابة التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وبعد تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور، تظهر بيانات الطالب الشخصية كاملة، ليبدأ بعد ذلك في استكمال خطوات التقديم، والتي تتضمن:

اختيار نوع التعليم المرغوب فيه (عام – فني – خدمات).

تحديد المديرية التعليمية والإدارة التابع لها الطالب.

اختيار المدرسة المناسبة.

ترتيب الرغبات التعليمية وفقًا للحد الأدنى المُعلن بكل محافظة.

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