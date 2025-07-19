موعد بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد في المدارس

كتب- أحمد الجندي:

تزايدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عبر محرك جوجل حول موعد بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني الرسمي للسنة الدراسية الجديدة، متضمناً تفاصيل بدء الدراسة، الامتحانات، والعطلات الرسمية في كل من المدارس والجامعات.

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن موعد بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 سيكون يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.

الجدير بالذكر، تزايدت وتيرة البحث خلال الساعات الماضية من قِبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم، لمعرفة موعد إعلان النتيجة المنتظرة، وذلك عقب انتهاء ماراثون الامتحانات يوم 10 يوليو الجاري.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2025؟

وفقًا لمصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، فإن نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتم الكشف عنها رسميًا فور الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، وبحسب نفس المصادر، من المرجح أن تُعلن النتائج في نهاية شهر يوليو الجاري أو مع بداية أغسطس المقبل.



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