كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن نظام البكالوريا المصرية الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الثانوي، حيث صمم ليكون بديلًا أكثر تطورًا للثانوية العامة التقليدية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" أن هذا النظام يستلهم أفضل ما في الشهادات الدولية مثل "IG" و"الدبلومة الأمريكية"، مع الحفاظ على الخصوصية المصرية.

أشار فياض إلى أن فكرة البكالوريا ليست جديدة، موضحاً: "كانت البكالوريا قديماً شهادة مرموقة تؤهل حاملها لدخول سوق العمل مباشرة، تماماً كما تفعل الشهادات الدولية اليوم".

وتابع بأن النظام الجديد يقدم ميزة فريدة تسمح للطلاب بإعادة تحسين درجاتهم في بعض المواد، وهي ميزة غير موجودة في النظام الحالي.

وأكد فياض أن توجه العديد من الطلاب نحو الشهادات الأجنبية بعد الإعدادية كان دافعًا رئيسيًا لتبني هذه الفكرة، قائلًا: "لاحظنا هجرة الكثير من الطلاب لنظم التعليم الأجنبية بسبب قلة المواد وسهولة التقييم، فجاءت البكالوريا المصرية كحل وطني"، موضحًا أن النظام منتشر في 144 دولة، مما يضمن تجربته عالميًا.

وكشف عن مشاركته في الجلسات التشاورية الأولى التي نظمتها الوزارة، مشيرًا إلى تأييد غالبية الحضور للفكرة مع بعض التحفظات.

وأضاف: "أبرز النقاشات دارت حول مادة التربية الدينية، حيث اقترح البعض عدم إدراجها في المجموع الكلي لتجنب أي إشكاليات قد تنشأ بين الطلاب المسلمين والمسيحيين".

وأكد على أن البكالوريا المصرية تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط النفسي على الطلاب، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.

وقال: "هذا النظام سيوفر بيئة تعليمية أكثر مرونة، تجمع بين أصالة التعليم المصري وحداثة النظم العالمية، مما سينعكس إيجاباً على مستقبل أبنائنا".