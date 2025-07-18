كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، عن اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لكافة صفوف النقل بمراحلها المختلفة، وجدول الشهادة الإعدادية.

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة داخل مقار اللجان الامتحانية، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في قطاع التعليم خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد "عطية" على أهمية دور مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة في متابعة التجهيزات اللوجستية والإدارية يومًا بيوم، والتأكد من جاهزية المدارس لعقد الامتحانات، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة ودون معوقات.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تحرص على توفير بيئة هادئة وآمنة لأبنائنا الطلاب، تساعدهم على التركيز والتفوق، مشددًا على أن الاستعدادات تشمل تهيئة اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، فضلاً عن تواجد طبي وتأمين شامل داخل المدارس.

تفاصيل جداول الامتحانات حسب المراحل التعليمية

جاءت جداول امتحانات الدور الثاني التي تم اعتمادها على النحو التالي:

•المرحلة الابتدائية: تشمل الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي.

•المرحلة الإعدادية: تشمل الصفين الأول والثاني الإعدادي، بينما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانًا موحدًا على مستوى محافظة الجيزة، على أن تُعقد الامتحانات في الفترة الصباحية فقط.

•المرحلة الثانوية: تشمل الصفين الأول والثاني الثانوي.

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