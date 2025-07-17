فرصة ثانية.. الإسماعيلية تعتمد جداول امتحانات الدور الثاني

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لصفوف النقل والشهادات المحلية المختلفة بالمحافظة.

أوضح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ستبدأ في 26 يوليو وتنتهي في 30 يوليو، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 6 أغسطس وتستمر حتى 11 أغسطس.

وأضاف أن امتحانات صفوف النقل بالثانوي العام ستبدأ في 26 يوليو وتختتم في 31 يوليو، فيما تنطلق امتحانات التعليم الفني في 12 يوليو وتستمر حتى 22 يوليو.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجداول المعلنة، وتوفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء أداء الامتحانات.