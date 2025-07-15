كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من إعداد مجموعة من التعديلات التي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك وفقًا لتعليمات الإدارة المركزية للتعليم العام.

يستعرض "مصراوي"، وفق مستند حصل على نسخة منه، التفاصيل الكاملة لتعديلات المناهج في العام المقبل، بالإضافة إلى المواد المضافة للمجموع وغير المضافة.

أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تطوير كتب اللغة العربية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، على أن تصدر هذه الكتب تحت عنوان موحد هو "كتاب اللغة العربية".

كما شمل التطوير كتب مادة التربية الدينية، وتم تعديل عدد الفترات المخصصة لتدريسها لتصبح على النحو التالي:

* الصف الأول والثاني الابتدائي: من فترة ونصف إلى فترتين ونصف أسبوعيًا.

* الصف الثالث الابتدائي: من فترة واحدة إلى فترتين ونصف.

* الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: من فترة واحدة إلى فترتين.

* الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي: من فترة واحدة إلى فترة ونصف.

المواد التي تُحتسب درجاتها في المجموع

وأشارت الوزارة إلى أن المواد الأساسية التي تدخل ضمن المجموع الكلي لتلاميذ المرحلة الابتدائية حُددت على النحو التالي:

* الصفوف الثلاثة الأولى: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية.

* الصفوف الرابع والخامس والسادس: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية.

تعديلات على فترات "متعدد التخصصات" وإدراج كتاب القيم

أعلنت الوزارة تقليص عدد فترات تدريس مادة "متعدد التخصصات" لتصبح فترتين فقط بدلًا من ثلاث فترات في الصفوف الأولى الابتدائية، على أن يقوم بتدريسها أحد معلمي المواد المختلفة حسب ظروف وإمكانات كل مدرسة ورؤية مديرها.

كما تم اعتماد كتاب "القيم واحترام الآخر" كمقرر رسمي يتم تدريسه بدءًا من العام المقبل، وتم تخصيص نصف فترة أسبوعية له.

وأكدت الوزارة أنه سيتم توزيع الفصل الدراسي بين مادتي التربية الموسيقية والمهارات المهنية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، على أن يُطبَّق نفس النظام داخل المرحلة الإعدادية.

وفيما يخص المواد غير المضافة للمجموع، تقرر أن تكون مادة المهارات المهنية نشاطًا لا يُحتسب ضمن الدرجات النهائية، بينما تُعد مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مادة دراسية لا تُضاف للمجموع أيضًا، وتم تقليص زمن حصتها إلى نصف فترة فقط في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

كما تقرر تقليص زمن حصة التربية الفنية في المرحلة الإعدادية لتصبح نصف فترة أسبوعية بدلًا من فترة كاملة.

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