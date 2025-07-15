بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية في جنوب سيناء

جنوب سيناء– رضا الحصري:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أوائل شهادات الدبلومات الفنية بالتعليم "الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي".

وقدم عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة للطلاب الأوائل في جميع أقسام الدبلومات الفنية، مؤكدًا أن تفوقهم ودخولهم جامعات يمنح التعليم الفني شعبية للإقبال عليه من قبل الطلاب، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصة به لإجراء متخصصين وفنيين على أعلى مستوى في جميع التخصصات.

وقال محمد محمود، مدير التعليم الفني بالمديرية، إنه جرى تحديد الأوائل بكل شعبة من شعب التعليم الفني، بواقع 3 في التعليم الصناعي، و2 في التعليم الزراعي، و4 في التعليم التجاري، و2 في التعليم الفندقي، بإجمالي 11 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح أن الطلاب الأوائل في التعليم الصناعي، حصل الطالب أحمد محمد عبد الله مروان، قسم تركيبات كهربائية على المركز الأول "جدارات" بمجموع 683 بنسبة 97,57%، والمركز الثاني الطالب محمد عيد عطوة دسوقي، قسم تركيبات كهربائية "جدارات"، بمجموع 682، بنسبة 97,42%، والمركز الثالث الطالب محمود محمد عبد المولى، قسم تركيبات كهربائية "جدارات"، بمجموع 682، بنسبة 97,42%.

وتابع: وفي شهادة الدبلوم الزراعي، حصلت الطالبة شرين هيثم عزب عبد الباقي، على المركز الأول بقسم الزراعة البيئية "جدارات"، بمجموع 417، ونسبة 83,4%، وحصلت الطالبة بسملة حسين جاد الله، على المركز الأول بقسم التصنيع الغذائي "عام"، بمجموع 426، ونسبة 77,45%.

وفي التعليم التجاري حصلت الطالبة راندا سعد هاشم سعد إبراهيم، على المركز الأول "جدارات" قسم كاتب حسابات، بمجموع 565 درجة، بنسبة 94,17%، والمركز الثاني "جدارات" حصلت عليه الطالبة ملك أحمد ذكي حسن ذكي، قسم كاتب حسابات بمجموع 562 درجة، بنسبة 93,67%، وحصلت الطالبة حنين أبو القاسم جاد حسن، على المركز الأول "عام" قسم تسويق بمجموع 556 درجة، ونسبة 95,86%، والمركز الثاني بنفس القسم الطالبة رقية إبراهيم عبد الله موسى، بمجموع 546 درجة، ونسبة 94,14%.

وفي التعليم الفندقي، حصلت الطالبة أسماء حسن عبد الله، على المركز الأول "جدارات" قسم فني طاهي، بمجموع 495 درجة، بنسبة 82,5 %، والمركز الأول "عام" الطالبة مريم مهنى جمعة السعيد، قسم مطبخ، بمجموع 506 درجة، ونسبة 88,77%.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح في شهادة الدبلومات الفنية للتعليم الصناعي بمحافظة جنوب سيناء، بلغت 77,63 %، وفي التعليم الزراعي بنسبة 80,42%، وفي التعليم التجاري بنسبة 92%، والتعليم الفندقي بنسبة 66,6 %.