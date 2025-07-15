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أماكن مدارس المتفوقين 2025 بالقاهرة والمحافظات.. تعرف على التفاصيل

03:30 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"

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كتب- أحمد الجندي:

تزايد بحث أولياء الأمور والطلاب عن أماكن تواجد هذه المدارس في المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM مختلف المحافظات، لما تقدمه من تعليم متطور وفرص مميزة للطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية، في ظل بدء التقديم للمدارس.

ويرصد "مصراوي" قائمة أماكن مدارس المتفوقين في القاهرة والمحافظات.

أماكن مدارس المتفوقين بالقاهرة الكبرى.

مدرسة 6 أكتوبر بنين – الجيزة.

مدرسة 6 أكتوبر الحي الحادي عشر – مشتركة.

مدرسة المعادي بنات – القاهرة.

مدرسة القاهرة الجديدة – مشتركة.

مدرسة الإسكندرية – مشتركة.

مدرسة كفر الشيخ – مشتركة.

مدرسة الدقهلية – مشتركة.

مدرسة الغربية – بنين مشتركة.

مدرسة القليوبية – مشتركة.

مدرسة مدينة السادات بالمنوفية – بنات.

مدرسة الفيوم – بنين.

مدرسة بني سويف – مشتركة.

مدرسة المنيا – بنين.

مدرسة أسيوط – مشتركة.

مدرسة سوهاج – بنين.

مدرسة الأقصر – مشتركة.

مدرسة الشرقية – مشتركة.

مدرسة الإسماعيلية – مشتركة.

مدرسة البحر الأحمر – مشتركة.

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