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" الزناتي" يفتتح الدورة التدريبية 140 المتخصصة فى استراتيجيات الأمن القومي

07:31 م الأحد 13 يوليو 2025

'' الزناتي'' يفتتح الدورة التدريبية 140 المتخصصة ف

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كتب- أحمد الجندي:

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة التدريبية 140 المتخصصة فى إستراتيجيات الأمن القومي، تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين النقابات المهنية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز وعي المعلمين بأهمية الأمن القومي المصري، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول التحديات التي تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا، وكيفية التصدي لها.

ووجه "الزناتي" الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم الدورات التدريبية ، وعلى رأسهم الأكاديمية العسكرية، ورمضان يحيى المشرف على الدورات بالنقابة العامة ومدير النقابة العامة للمهن التعليمية.


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نقابة المعلمين خلف الزناتي استراتيجيات الأمن القومي
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