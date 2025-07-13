رسميًا.. التعليم تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي، عن إتاحة نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج.

وأكدت الوزارة على أن طلاب الدبلومات بكافة التخصصات (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) يمكنهم الآن الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن النتيجة: اضغط هنا

الجدير بالذكر، اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.



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