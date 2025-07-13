كتب- أحمد الجندي:

أعرب الطالب محمد هاني محمد أحمد، الحاصل على المركز الأول في شهادات الدبلومات الفنية 2025 (دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية- نظام السنوات الخمس)، عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع قط أن يكون الأول على مستوى الجمهورية.

وقال هاني، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد: "أنا مبسوط جدًّا وفرحان.. وماكنتش حاسس خالص إني ممكن أطلع الأول، بس الحمد لله على النتيجة دي".

وأضاف هاني أن أسلوبه في المذاكرة كان مختلفًا عن كثير من زملائه، قائلاً: "ماكنتش باذاكر كتير؛ كنت باذاكر حوالي 4 ساعات بس في اليوم، وفي ناس كانت بتذاكر كتير جدًّا؛ لكن بطريقتها، أنا كنت بافضل أذاكر بكميات قليلة وبتركيز، وده اللي فرق معايا".

حلم المفاعل النووي والطموح العلمي

وأشار محمد هاني إلى أن طموحه كان دائمًا العمل في مجال الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن هدفه الأول أن يعمل في مفاعل نووي.

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