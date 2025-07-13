كتب- أحمد جمعة:

أتاحت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قبول دفعة جديدة (بنين وبنات) للمعاهد الفنية للتمريض التابعة للهيئة، للعام الدراسي 2025/2026، إلكترونيًا حتى يوم الخميس المقبل.

وحددت هيئة المستشفيات التعليمية، عددًا من الشروط الواجبة للتقديم، وتشمل:

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم (أو ما يعادلها، مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات)، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، بداية من مجموع (240)، ولا يُعتبر هذا هو الحد الأدنى للقبول.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة (المربع السكني)، حرصًا على مبدأ التوطين، ولا يُقبل طلاب من خارج المحافظة.

- ألا تكون الطالبة متزوجة، والالتزام بعدم الزواج خلال سنوات الدراسة، وفي حالة الزواج يتم فصلها نهائيًا.

- إقرار من ولي الأمر بأن الطالب/ الطالبة لا يُعتبر مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

معايير القبول

- القبول وفقًا لأعلى المجاميع، ويتم إعلان الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، ويُعلن عن موعد فتح وغلق باب القبول.

- عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة، والالتزام بالأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالبًا/ طالبة، حسب الاحتياج وسعة الفصل.

- يُشترط لقبول الطالب بالمدرسة تطابق ملف الطالب مع شروط التقديم.

شروط وزارة الصحة للقبول بمدارس التمريض

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط التقديم بمدارس التمريض، والتي تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها في نفس عام التقدم، وألا يقل عمر المتقدم عن الحد الأدنى المقرر، وأن يكون مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة، مع اجتياز اختبارات القدرات (في اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي) بنسبة نجاح لا تقل عن 70% إلى جانب اجتياز الكشف الطبي (باطنة، وعيون، وفحص مخدرات) والكشف على الهيئة، بالإضافة إلى تقديم تعهد بالتفرغ الكامل للدراسة.

وعن أولوية القبول، سيتم قبول الطلاب حسب أعلى المجاميع، وسيُعلن عن الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء التنسيق.

ويشمل التقييم اختبارات القدرات والمهارات الشخصية، بالإضافة إلى المظهر العام، موضحا أن التنسيق سيتم على مستوى كل مركز إداري، لضمان توزيع عادل للكوادر التمريضية.

أما المستندات المطلوبة، فتتضمن:

- أصل شهادة الإعدادية

- أصل شهادة الميلاد

- 6 صور شخصية حديثة

- صورة ضوئية من بطاقة ولي الأمر

- التعهدات المطلوبة

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