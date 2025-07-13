رابط الاستعلام.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025

كتب – أحمد الجندي:

اقتربت نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس من الظهور رسميًا، حيث أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة انتهت بالكامل، ويجري حاليًا الإعداد النهائي لاعتماد النتيجة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

الانتهاء من التصحيح ومراجعة النتائج بدقة

أنهت كنترولات التعليم الفني جميع الإجراءات الخاصة بتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025، والتي شملت التصحيح الكامل لأوراق إجابات الطلاب، مرورًا بمراجعة الدرجات وتحديد الأوائل في مختلف التخصصات، كما تم التأكد من دقة النتائج بشكل نهائي قبل رفعها للاعتماد.

شهدت امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام مشاركة قرابة 780 ألف طالب وطالبة، موزعين على مختلف تخصصات التعليم الفني على مستوى الجمهورية، كما تنوعت المواد الامتحانية بين 338 مادة عملية ومعملية، إلى جانب 1145 مادة تحريرية، مما يعكس تنوع وتوسع مجالات التعليم الفني في مصر.

إعلان النتيجة إلكترونيًا برقم الجلوس

من المنتظر إعلان النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا، وسط ترقب واسع من أولياء الأمور والطلاب في جميع المحافظات.

و للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها، يمكن للطلاب الدخول مباشرة على الرابط التالي التابع للوزارة.. اضغط هنا

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