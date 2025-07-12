كتب- أحمد الجندي:

يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، حيث أصبحت النتيجة في مراحلها النهائية، ويُجرى حاليًا التجهيز لاعتمادها رسميًا خلال الساعات المقبلة.

انتهاء أعمال الكنترولات

أتمت كنترولات الدبلومات الفنية 2025 جميع الأعمال المتعلقة بإعداد النتيجة، بدءًا من التصحيح الشامل لأوراق الإجابات، ومرورًا بمرحلة المراجعة الدقيقة، وصولًا إلى تحديد أوائل الشعب المختلفة وتجميع الدرجات بالكامل.

كما جرى التأكد من دقة النتائج قبل رفعها للاعتماد النهائي من الوزير.

وشارك في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 ما يقرب من 780 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على جميع التخصصات الفنية بأنواعها المختلفة.

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