كتب- أحمد الجندي:

يترقب طلاب التعليم الفني بمختلف تخصصاته إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وسط حالة من التوتر والانتظار، خاصة مع قرب انتهاء أعمال التصحيح النهائية.

وتشمل التخصصات التعليمية الفنية: الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي، إلى جانب التعليم المزدوج والتكنولوجي والتطبيقات الحديثة، وذلك لكل من نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات والتعليم المهني.

ووفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة داخل لجان الكنترولات، تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء من مراحل الرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة لضمان الدقة والشفافية في النتائج.

وأكدت الوزارة أن النتيجة سيتم إعلانها للطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط دون أي رسوم، وذلك فور اعتماد النتيجة رسميًا من الجهات المختصة.

رابط النتيجة الرسمي للاستعلام فور ظهورها: اضغط هنا

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