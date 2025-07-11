كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، مؤكدة أن التسجيل أصبح متاحًا الآن عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمركز معلومات الوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

وأوضحت الوزارة أن عملية التقديم تتم بشكل إلكتروني بالكامل بداية من يوم 10 يوليو 2025، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته، حيث يتعين على الطالب استكمال جميع إجراءات التسجيل عبر الموقع، ثم طباعة استمارة التقديم الإلكترونية وتوقيعها من ولي الأمر، تمهيدًا لتقديمها إلى قسم شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب في مدارس STEM

أكدت وزارة التعليم على ضرورة إرفاق عدد من المستندات الهامة مع استمارة التقديم، تشمل الآتي:

عدد 2 صورة شخصية حديثة يتم لصقها على استمارة التقديم.

صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) أو بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة (الرقم القومي).

إيصال سداد رسوم التقديم أو صورة منه لإثبات الدفع.

مهام الإدارات التعليمية بشأن استلام ومراجعة الطلبات

تتولى الإدارات التعليمية، من خلال لجان القيد التابعة لها، استقبال الملفات الورقية بعد مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الطالب لشروط الالتحاق، كما تشمل المراجعة التحقق من جنسية الطالب التي يجب أن تكون مصرية، بالإضافة إلى التأكد من استكمال المستندات المطلوبة بشكل دقيق.

نقل الطلبات إلى المديريات التعليمية والإدارة العامة للامتحانات

بعد الانتهاء من عمليات الفحص والمراجعة داخل الإدارة التعليمية، يتم تجميع الملفات المعتمدة وإرسالها إلى إدارة شؤون الطلاب بالمديرية التعليمية. ومن هناك، تُنقل أوراق التقديم إلى لجنة النظام والمراقبة المقر الرئيسي لها بالإدارة العامة للامتحانات، مرفقة بكشوف 150 د المعتمدة.

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