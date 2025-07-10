ختام امتحانات الثانوية العامة 2025.. ارتياح في "الرياضة التطبيقية" وقلق من "الأحياء"

كتب- أحمد الجندي:

انتهى، اليوم الخميس، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بنظاميها القديم والجديد، حيث أنهى الطلاب آخر أيام الامتحانات وسط مشاعر متباينة بين الارتياح والتوتر، تبعًا لطبيعة المواد الأخيرة لكل شعبة.

ارتياح في "علمي رياضة": ختام مريح

أعرب طلاب شعبة "علمي رياضة" عن ارتياحهم تجاه امتحان الرياضيات التطبيقية، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وخلت الأسئلة من التعقيد، ليكون بمثابة "ختام مريح" لموسم الامتحانات.

وفي هذا السياق، قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن غالبية أولياء الأمور أشادوا بسهولة الامتحان، ما ساهم في تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب في اليوم الأخير.

قلق في "علمي علوم" و"أدبي": صعوبة في الأحياء وتركيز في الإحصاء

في المقابل، شهد امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة "علمي علوم" حالة من القلق، حيث أبدى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور استياءهم، معتبرين أن الأسئلة جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط، خاصة في الجزئية المقالية التي تطلبت وقتًا أطول للإجابة.

أما طلاب الشعبة الأدبية، فقد وصفوا امتحان الإحصاء بأنه متوسط المستوى، إلا أن بعض فقراته كانت بحاجة إلى تركيز عالٍ، بحسب ما تداولته منصات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة إلى أولياء الأمور: الاستعداد لاختبارات القدرات

في ختام موسم الامتحانات، وجهت "الحزاوي"، رسالة إلى أولياء الأمور، دعتهم خلالها إلى توجيه أبنائهم نحو الاستعداد الجيد لاختبارات القدرات، التي تُعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بعدد من الكليات النوعية، إلى جانب تحقيق المجموع المؤهل.

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