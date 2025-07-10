الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الخميس أجواء من البهجة والاستعداد للاحتفال، حيث حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد أمام المدارس وهم يحملون البالونات والزينة تعبيرًا عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الثانوية العامة، الذي استمر لأسابيع طويلة من الجهد والضغط النفسي.



حيث سادت حالة من الارتياح بين طلاب شعبة الرياضيات التطبيقية بعد أداء آخر امتحان لهم، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ووصفوه بـ”المتناول”، بينما أشار آخرون إلى أن ختام الامتحانات جاء “مسك” وخفف من حدة التوتر التي صاحبتهم طوال الفترة الماضية.



وأعرب الطلاب عن سعادتهم بنهاية المشوار الدراسي، مؤكدين تطلعهم إلى الإجازة والاحتفال مع أسرهم بعد فترة من الانشغال والمذاكرة المكثفة، بينما عبّر أولياء الأمور عن فخرهم بأبنائهم، متمنين أن تُكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.



من جانبها، تابعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية سير أعمال الامتحانات داخل مختلف اللجان، وأكدت على انتظام العملية الامتحانية، وعدم تلقي أي شكاوى رسمية من الطلاب أو أولياء الأمور حتى الآن، مشيدة بالتزام الجميع بتعليمات وضوابط الامتحانات لضمان خروج الموسم الدراسي بأفضل صورة ممكنة.









