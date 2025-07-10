التعليم تكشف حقيقة تداول امتحانات الأحياء و الاستاتيكا والإحصاء على جروبات الغش

كتب- أحمد الجندي:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الصور المتداولة على بعض جروبات الغش الإلكتروني، والتي زُعم أنها تتعلق بامتحانات الثانوية العامة المنعقدة اليوم، مؤكدة أن هذه الصور لا تمت بصلة لامتحانات العام الحالي.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بنظامها الجديد الامتحان في مادة الأحياء لشعبة "العلوم" لمدة 3 ساعات، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة "الرياضيات" لمدة ساعتين، بينما يخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء لمدة 3 ساعات.

أما طلاب النظام القديم، فيؤدون امتحانات مواد: الأحياء لشعبة العلوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الصور المنتشرة عبر صفحات تابعة لما يُعرف بجروبات "شاومينج" تعود إلى امتحانات العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهدف من نشرها هو إثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد المصدر أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات تسريب للامتحانات حتى الآن، وأنها تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب.

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