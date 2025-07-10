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بدء إجراءات التفتيش الإلكتروني أمام لجان الثانوية العامة لضبط محاولات الغش

09:07 ص الخميس 10 يوليه 2025

الامتحانات

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كتب- أحمد الجندي:

بدأت صباح اليوم مداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في استقبال الطلاب، وسط إجراءات أمنية مشددة تتضمن التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، بهدف الكشف عن أي أجهزة إلكترونية قد يلجأ بعض الطلاب إلى استخدامها في محاولات الغش داخل اللجان.

يأتي تطبيق هذه الخطوة في ضوء التعليمات الرسمية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم لرؤساء لجان الامتحانات، والتي شددت على ضرورة تنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإتمام التفتيش الدقيق قبل انطلاق زمن الامتحان.

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