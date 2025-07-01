كتب – أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة، ضمن مشروع شهادة البكالوريا المصرية، هدفها هو ضمان الاستمرارية نظرًا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات وإجراءات وغيرها.

واستعرض عبد اللطيف، أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية خلال جلسة لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وأوضح الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية، وهي حق أصيل للطالب، ولا تُفرض أي رسوم إلا على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط، لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه، مع إعفاء الحالات غير القادرة – والمحددة في القانون – من أي رسوم، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تمتلك قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.

وتعليقًا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية، مع اشتراط نسبة نجاح لا تقل عن 70٪؜، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجًا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.

وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري، مؤكدًا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم، التي تُعد حقًا أصيلًا ودستوريًا للمواطن المصري.

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