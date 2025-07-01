ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الكيمياء 2025

كتب - أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة في مادة الكيمياء 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يُعقد امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي يوم الخميس الموافق 3 يوليو.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة في مادة الكيمياء 2025 بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم.. اضغط هنا

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن الشكل النهائي لاختبار مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، باعتبارها من المواد الأساسية التي تدخل ضمن المجموع الكلي لطلاب الشعبة العلمية في امتحانات الثانوية العامة 2025.

توزيع الأسئلة في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025

بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم، فإن امتحان الكيمياء لهذا العام يتكوَّن من 46 سؤالًا بالكامل، من بينها 44 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى سؤالين من نوعية الأسئلة المقالية التي تعتمد على الفهم والتحليل.

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