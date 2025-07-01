ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الجغرافيا 2025

كتب - أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة في مادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يُعقد امتحان الجغرافيا يوم الخميس الموافق 3 يوليو.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة في مادة الجغرافيا 2025 بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم.. اضغط هنا

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت مواصفات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025، موضحة عدد الأسئلة وشكل الورقة الامتحانية، حيث يُعقد الامتحان يوم الخميس الموافق 3 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتكون من 46 سؤالًا، بحيث تُشكِّل أسئلة الاختيار من متعدد 85% من إجمالي الأسئلة، بينما تمثِّل الأسئلة المقالية 15%.

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