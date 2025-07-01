كيف تتغلب على صعوبة الكيمياء؟.. خبير تربوي يوضح أفضل طرق المذاكرة

كتب- أحمد الجندي:

قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، مجموعة من النصائح التربوية لمساعدة طلاب الثانوية العامة على التعامل مع مادة الكيمياء، مشيرًا إلى أن التخلص من رهبة المادة هو الخطوة الأولى نحو النجاح.

وأوضح "حجازي" أن الطالب يجب أن يقتنع بعدم وجود مادة صعبة طالما اتبع خطة مذاكرة منظمة، موضحًا أن التخطيط الجيد والتنظيم يسهلان التعامل مع أي محتوى علمي مهما كان معقدًا.

مذاكرة مرتبة وتركيز على النقاط المعقدة

وأشار الدكتور عاصم حجازي إلى ضرورة البدء في المذاكرة وفق ترتيب الكتاب المدرسي، مع إعطاء أولوية للنقاط التي يشعر الطالب بصعوبتها، لأن فهم هذه الأجزاء ينعكس على استيعاب بقية الموضوعات بسلاسة.

تجميع المعادلات والرسوم لوحدات مستقلة

ونصح "حجازي" بجمع الأشكال التوضيحية والصور والمعادلات الكيميائية الخاصة بكل فصل دراسي ومذاكرتها كوحدات منفصلة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يعزز الفهم ويساعد على التدرج في المعلومات.

تحويل الرموز الكيميائية إلى قصص

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي أن الكثير من الطلاب يجدون صعوبة في حفظ وفهم الرموز الكيميائية، ولذلك يمكن تحويل هذه الرموز والمعادلات إلى قصص مرئية أو محكية، بما يربط الطالب ذهنيًا بالمعلومة ويقلل من صعوبة الحفظ.

فهم كتيب المفاهيم دون الاعتماد على الحفظ

وفيما يخص كتيب المفاهيم الذي يُسمح باستخدامه في الامتحانات، نصح حجازي بعدم محاولة حفظ ما يحتويه الكتيب، بل التركيز على فهم المعلومات الواردة فيه، لسهولة الرجوع إليها خلال الاختبار دون ارتباك.

التدريب على النماذج في ظروف مشابهة للامتحان

وشدد على أهمية حل النماذج الاسترشادية في وقت مطابق للزمن الرسمي للامتحان، مع استخدام كتيب المفاهيم نفسه، حتى يتمكن الطالب من اكتساب مهارات إدارة الوقت والتعامل الواقعي مع الورقة الامتحانية.

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