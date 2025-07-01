كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية من أهم النظم التعليمية الحالية حيث تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

مميزات الدراسة بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فإن المميزات كالتالي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك.

- فرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لأماكن التدريب.

شروط التقديم بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

أن يتقدم الطالب الالتحاق على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

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