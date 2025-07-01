كتب- أحمد الجندي:

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة "النظام القديم" خوض امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، والذي يعقد اليوم الثلاثاء 1 يوليو داخل مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية الساعه 9 صباحاً.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن الشكل النهائي لاختبار مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، باعتبارها من المواد الأساسية التي تدخل ضمن المجموع الكلي لطلاب الشعبة العلمية في امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحان مادة الكيمياء حيث يعقد الامتحان يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، وذلك ضمن جدول الامتحانات المعتمد من الوزارة.

توزيع الأسئلة في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025

بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم، فإن امتحان الكيمياء لهذا العام يتكون من 46 سؤالًا بالكامل، من بينها 44 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى سؤالين من نوعية الأسئلة المقالية التي تعتمد على الفهم والتحليل.

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