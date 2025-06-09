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آخر موعد للتقديم في مسابقة 11693 معلم مساعد مادة الرياضيات للعاملين بالحصة

03:00 ص الإثنين 09 يونيو 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- أحمد الجندي:

شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي أن اخر موعد للتعاقد مع عدد ١١٦٩٣ في وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة سيكون يوم 5 يوليو.

وأوضح الجهاز، أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية وسيفتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من يوم 22 يونيو الجاري حتى يوم 5 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

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